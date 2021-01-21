«Ещё одна мечта сбылась». Алексей Ягудин с семьёй полетал на воздушном шаре

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новые фотографии из Дубая. Спортсмен вместе с семьёй полетал на воздушном шаре.
«Ещё одна мечта сбылась. Незабываемое утро», — написал Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Супругой Ягудина является олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина. У них двое детей: 11-летняя Лиза и 5-летняя Мишель.
Подписчики так оценили фотографии:
«Красота».
«Очаровательные фото».
«Отважные».
«Ничего себе! Смельчаки!»
«Красивые и счастливые! Мечты должны сбываться».
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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