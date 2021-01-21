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«Ещё одна мечта сбылась». Алексей Ягудин с семьёй полетал на воздушном шаре

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новые фотографии из Дубая. Спортсмен вместе с семьёй полетал на воздушном шаре.

«Ещё одна мечта сбылась. Незабываемое утро», — написал Ягудин.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Супругой Ягудина является олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина. У них двое детей: 11-летняя Лиза и 5-летняя Мишель.

Подписчики так оценили фотографии:

«Красота».

«Очаровательные фото».

«Отважные».

«Ничего себе! Смельчаки!»

«Красивые и счастливые! Мечты должны сбываться».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.