Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Ещё одна мечта сбылась». Алексей Ягудин с семьёй полетал на воздушном шаре

«Ещё одна мечта сбылась». Алексей Ягудин с семьёй полетал на воздушном шаре
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новые фотографии из Дубая. Спортсмен вместе с семьёй полетал на воздушном шаре.

«Ещё одна мечта сбылась. Незабываемое утро», — написал Ягудин.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Супругой Ягудина является олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина. У них двое детей: 11-летняя Лиза и 5-летняя Мишель.

Подписчики так оценили фотографии:
«Красота».
«Очаровательные фото».
«Отважные».
«Ничего себе! Смельчаки!»
«Красивые и счастливые! Мечты должны сбываться».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Ягудин исполнил танец живота
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021