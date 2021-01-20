Ягудин исполнил танец живота

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин разместил новое видео на своей официальной странице в «Инстаграме», на котором он старательно исполняет танец живота.
Ягудин исполняет танец живота.
Вчера, 19 января, Алексей поделился с подписчиками ещё одной видеозаписью, на которой демонстрировалось, как сначала его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, разбивает о его голову небольшую тарелку. А затем и сам Ягудин проделал то же самое.
40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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