Евгения Медведева проведёт мастер-классы для фигуристов Забайкальского края

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева проведёт мастер-классы для юных фигуристов Забайкальского края, информирует официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



«Участие в мероприятиях примут юные фигуристы Забайкальского края в возрасте от 7 до 15 лет. Младшие группы спортсменов приглашены в качестве зрителей. В первый час на льду с чемпионкой мира будут заниматься спортсмены старших групп, преимущественно имеющих спортивный разряд. Во второй час — спортсмены юношеских разрядов», — отметили в федерации фигурного катания Забайкальского края.



Мастер-классы состоятся на арене «Ледового дворца» 22 и 23 января в городе Чите.

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