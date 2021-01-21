Евгения Медведева проведёт мастер-классы для фигуристов Забайкальского края
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева проведёт мастер-классы для юных фигуристов Забайкальского края, информирует официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
«Участие в мероприятиях примут юные фигуристы Забайкальского края в возрасте от 7 до 15 лет. Младшие группы спортсменов приглашены в качестве зрителей. В первый час на льду с чемпионкой мира будут заниматься спортсмены старших групп, преимущественно имеющих спортивный разряд. Во второй час — спортсмены юношеских разрядов», — отметили в федерации фигурного катания Забайкальского края.
Мастер-классы состоятся на арене «Ледового дворца» 22 и 23 января в городе Чите.
Евгения Медведева рассказала, как поняла, что фигурное катание дело её жизни
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