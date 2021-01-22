Южнокорейская фигуристка рассказала, что была потрясена четверным прыжком Трусовой

16-летняя фигуристка из Южной Кореи Ю Ён рассказала о потрясении, которое испытала, когда её ровесница из России Александра Трусова впервые в истории успешно исполнила четверной прыжок на соревнованиях. Это случилось на юниорском чемпионате мира 2018 года.

«Я был действительно потрясена, когда увидела, как Александра Трусова на юниорском чемпионате мира впервые исполнила четверной прыжок. Мы смотрели с мамой и тренером и были просто шокированы. История происходила прямо на моих глазах. Она заставила нас подумать, что она не человек. А теперь уже каждая фигуристка стремится прыгать четверные прыжки, потому что это необходимо, чтобы конкурировать», — приводит слова Ю Ён пресс-служба МОК.

Ю Ён является первой представительницей Южной Кореи, исполнившей тройной аксель на соревнованиях. Это произошло на этапе Гран-при в Канаде в 2019 году. На тренировках Ю Ён пыталась прыгать также четверной риттбергер.