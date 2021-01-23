Навка — о протестах: бьют по молодёжи, которая не представляет, что такое страна до Путина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, высказалась об акциях протеста, которые проходят в России в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

«Многие спрашивают, пойду ли сегодня на митинг. Конечно нет. Мы живём в стране, где существует свобода выбора и волеизъявления, поэтому такая ситуация и возможна. Но если вы задумаетесь, то это не митинг, а, скорее, призыв к стихийным сборищам. Адекватные люди понимают, что это призыв к элементарным беспорядкам, как в Европе или США, с битьём витрин, переворачиванием машин.

Бьют, к сожалению, по самой незащищённой аудитории, по молодёжи, которая вообще не представляет, что такое жизнь и страна до В. В. Путина. Я стараюсь вообще не обсуждать политику, но в данном случае, у самой есть дочь такого возраста, на кого и рассчитан этот пиар», — написала Навка в своём «инстаграме».