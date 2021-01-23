Слуцкая рассказала, куда попадают брошенные на лёд подарки

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала, куда попадают подарки, брошенные на лёд.
«Быть может, удивлю, но практически все подарки фигуристы забирают с собой и впоследствии самостоятельно определяют судьбу каждого из них. Что-то остаётся дома или становится своего рода талисманом, что-то «переезжает» к друзьям-знакомым.
Очень часто игрушки отвозят в детские дома или отдают детям, которые эти игрушки и собирают со льда. Иной раз они подбегают ко всей этой куче и разбирают кому что нравится.
Но вообще, подарки дарят разные: кому-то на лёд бросают бриллианты, кому-то — мягкие игрушки. Оставлять себе презент или нет, фигурист решает сам», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
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