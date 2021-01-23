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Слуцкая рассказала, куда попадают брошенные на лёд подарки

Слуцкая рассказала, куда попадают брошенные на лёд подарки
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала, куда попадают подарки, брошенные на лёд.

«Быть может, удивлю, но практически все подарки фигуристы забирают с собой и впоследствии самостоятельно определяют судьбу каждого из них. Что-то остаётся дома или становится своего рода талисманом, что-то «переезжает» к друзьям-знакомым.

Очень часто игрушки отвозят в детские дома или отдают детям, которые эти игрушки и собирают со льда. Иной раз они подбегают ко всей этой куче и разбирают кому что нравится.

Но вообще, подарки дарят разные: кому-то на лёд бросают бриллианты, кому-то — мягкие игрушки. Оставлять себе презент или нет, фигурист решает сам», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Ирина Слуцкая: зачем жить с человеком, который все ваши слова воспринимает в штыки?
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