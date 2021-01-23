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Ягудин рассказал, в каком качестве примет участие в командном турнире фигуристов в Москве

Ягудин рассказал, в каком качестве примет участие в командном турнире фигуристов в Москве
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, в каком качестве примет участие в командном турнире фигуристов в Москве.

«Рад, что мне выпала честь комментировать и быть ведущим командного турнира лучших фигуристов России. Этот праздник спорта пройдёт с 5 по 7 февраля на арене «Мегаспорт». Встретимся во время прямых эфиров на Первом канале. Команда Алины Загитовой. Команда Жени Медведевой + прыжковый турнир + зрительское голосование + прямые эфиры на Первом = огонь», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Расписание командного турнира фигуристов в Москве

Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.

Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа.

Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа.

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