Александра Трусова: победа на Олимпийских играх – не высшая моя цель

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя фигуристка Александра Трусова, выступающая в одиночном катании, рассказала о целях на карьеру.
«Победа на Олимпийских играх – не высшая моя цель, для меня важнее завоевать серию спортивных побед. Прежде всего, я хочу, чтобы мои спортивные достижения открывали новые возможности и позволяли мне участвовать в глобальных проектах, меняющих жизнь людей к лучшему. Например, я хотела бы стать послом доброй воли ООН», — приводит слова Трусовой MyWatch.ru.
Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.
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