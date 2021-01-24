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Александра Трусова: победа на Олимпийских играх – не высшая моя цель

Александра Трусова: победа на Олимпийских играх – не высшая моя цель
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя фигуристка Александра Трусова, выступающая в одиночном катании, рассказала о целях на карьеру.

«Победа на Олимпийских играх – не высшая моя цель, для меня важнее завоевать серию спортивных побед. Прежде всего, я хочу, чтобы мои спортивные достижения открывали новые возможности и позволяли мне участвовать в глобальных проектах, меняющих жизнь людей к лучшему. Например, я хотела бы стать послом доброй воли ООН», — приводит слова Трусовой MyWatch.ru.

Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.

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