Евгений показал уютные коттеджи для главных звёзд своей академии. Попробуй откажись от такой роскоши!

Плющенко создал для Косторной и Трусовой идеальные условия. Чтобы не ушли?

Плющенко не жалеет денег на своих лучших спортсменов. Чемпион построил роскошную тренировочную базу с уютными коттеджами, рестораном, баней и огромной собственной территорией, по которой можно бегать кроссы вдали от любопытных глаз. Не школа, а мечта!

Пока Плющенко не проявил себя как тренер, способный давать результат. Зато тепличные условия в его академии могут привлечь к нему ещё не одну яркую фигуристку.

А Косторная и Трусова теперь наверняка трижды подумают перед уходом от человека, создавшего для них поистине сказочные условия. Даже если результаты так и не появятся.

Сотни миллионов на базу мечты

Евгений Плющенко давно мечтал о создании полноценной тренировочной базы, где каток находился бы в двух шагах от места проживания спортсменов и тренеров. В детстве фигуристу приходилось тратить много времени на дорогу — долгие поездки на метро и маршрутках утомляли и отнимали энергию. Памятуя о собственном неприятном опыте, Евгений решил оградить подопечных своей академии от проблем с логистикой. Для этого Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской приобрёл огромный участок в элитном посёлке Горки-10 рядом со своим домом.

«Это огромные деньги. Речь о сотнях миллионов рублей», — говорил Плющенко о стоимости новой базы в интервью РБК. По его словам, проект реализуется исключительно на его собственные средства.

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

«С Яной мы воплощаем мою мечту. Мы построили академию. Да, действительно она находится на нашем участке. Там будут кататься профессиональные спортсмены, будет начальная подготовка. Можно будет жить на территории. Алёна Косторная и Александра Трусова, которые занимаются у меня, будут проживать в специальных коттеджах — домах, где будут созданы все условия. Такая же опция существует и для других талантливых детей», — рассказывал Плющенко в программе «Вечерний Ургант».

Чемпионка за кадром. Плющенко спровоцировал болельщиков странным видео с тренировки В умении создать хайп на ровном месте Евгению не откажешь. Но разве этого ждут от тренера ведущих фигуристок?

Роскошные коттеджи для главных звёзд

В эфире Первого канала Евгений и Яна описывали шикарные условия для фигуристов и показали фото стильных интерьеров. Рудковская даже отметила, что завтраки у спортсменов будут лучше, чем у неё в «инстаграме». Однако дома, запечатлённые на появившихся в интернете снимках, ничего общего с роскошью не имели. Болельщики тут же раскритиковали Плющенко за чрезмерное самовосхваление и даже упрекнули в жадности.

Евгений среагировал незамедлительно, опубликовав целую серию «сториз» у себя в «инстаграме». Тренер продемонстрировал подписчикам территорию академии и коттеджи главных звёзд. Также Евгений призвал не пытаться заснять объекты на его земле с помощью дронов, пригрозив их сбивать.

Первым Плющенко показал домик Юлии Липницкой, которая сейчас работает тренером в академии. Олимпийской чемпионке достался современный двухэтажный коттедж серого цвета прямо рядом с катком.

Неподалёку от домика Липницкой находится коттедж Алёны Косторной. По стилю он очень похож на дом Юлии, а в двух шагах от него находится русская баня.

Домик Трусовой полностью сделан из дерева. Плющенко отметил, что коттедж был создан специально для Трусовой. Об этом красноречиво говорит и табличка «Русская ракета. Королева квадов», висящая рядом со входом. «Вот такой он у нас красавчик получился, сказочный», — описывал Евгений коттедж Трусовой.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Далее Плющенко показал обширную территорию, по которой можно гулять и бегать кроссы. В кадр также попали собаки звёздных фигуристок — пудель Трусовой Лана и сиба-ину Косторной Такара.

«Мы находимся в лесу, в хорошем месте, спортсмены пребывают в очень хороших условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать», — сказал Плющенко.

Посреди заснеженного леса находится большая тренировочная арена. Помимо катка внутри расположены спортивные залы для хореографии и фитнеса, а также уютное кафе. Стройка на базе «Ангелов Плющенко» в Подмосковье ещё не окончена, и вскоре на территории должны появиться новые дома для талантливых фигуристов.

Укол от Тарасовой

Идеей создания собственной базы для фигуристов восхитилась даже Татьяна Тарасова. «Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично! Можно только поздравить. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база, и ты не ездишь домой, а там живёшь», — отметила Тарасова.

Но даже такой щедрый жест со стороны Плющенко не позволил Татьяне Анатольевне назвать его профессиональным специалистом. «Мы ещё не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он ещё не тренер», — сказала Тарасова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Он ещё не тренер». Тарасова — о публикации фото коттеджей Плющенко для фигуристок

Тем не менее все действия, которые предпринимает Евгений в последнее время, наглядно показывают, что он собирается задержаться в новом амплуа надолго. Плющенко не боится нести убытки и вкладывает много сил и средств в создание собственной школы. Возможно, в отсутствие резкого прогресса и больших спортивных побед именно идеальные условия для работы и удержат в академии Плющенко её главных звёзд – Косторную и Трусову.

Ну как тут уйти, когда в двух шагах от катка стоит дом с твоей именной табличкой?