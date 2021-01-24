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Загитова — 3-я среди фигуристов по количеству запросов в Google за 15 лет, Медведева — 5-я

Загитова — 3-я среди фигуристов по количеству запросов в Google за 15 лет, Медведева — 5-я
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал самым популярным фигуристом за последние 15 лет по количеству поисков в Google, сообщает твиттер-аккаунт Summersurferblues.

Россиянка Алина Загитова заняла третье место. Второе место заняла американка Тоня Хардинг, являющаяся серебряным призёром чемпионата мира 1991 года.

Четвёртое место заняла японка Мао Асада, трёхкратная чемпионка мира.

В первую десятку вошла россиянка Евгения Медведева. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — 11-й.

Ханю отказался выступать на этапах Гран-при в сезоне-2020/2021 из-за опасений за здоровье в связи с распространением коронавирусной инфекции. В декабре прославленный фигурист принял участие в чемпионате Японии.

Юдзуру Ханю лидирует после короткой программы на чемпионате Японии
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