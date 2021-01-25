Жена Плющенко: наконец-то я узнала, кто написал ту статью о Саше

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что знает, кто написал скандальную статью об их сыне Саше.

Напомним, ранее издание «СтарХит» опубликовало информацию, из которой следовало, что сын Рудковской и Плющенко восьмилетний Саша болен синдромом Аспергера. Позже выяснилось, что, узнав о публикации, ребёнок получил психотравму, из-за которой замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться.

«Я хочу и требую самого сурового наказания и открытого заседания суда, так как знаю имя того, кто написал эту статью. Следствие установило этого человека, но сейчас не могу назвать его имя в интересах дела. А вот когда все узнают, у всех будет шок! А ещё больший шок все испытают, узнав, что этот человек до сих пор в команде семьи Шкулёва. И это для меня из серии «невозможное — возможно»!

Самое главное, что я наконец-то узнала, кто написал эту статью. Это для меня было очень важно! Я знаю имя этого человека и хочу открытого процесса в суде, чтобы все его тоже узнали! А также хочу выяснить, почему статья не была убрана молниеносно, а провисела 10 дней. И выяснить также имя заказчика, кто занёс им деньги за это. Не верю в недалёкость ума редакторов «СтарХита» и их анонимный источник (никому не известный телеграм-канал)», — цитирует Рудковскую Sport24.