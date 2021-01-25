Евгения Медведева сделала выбор между Торонто и Москвой

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» сделала выбор между Торонто и Москвой.
Подписчик спросил Медведеву: «Торонто или Москва?» Спортсменка ответила: «Москва! Центр».
После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
Медведева также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.
- 25 января 2021
-
11:28
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
09:26
- 24 января 2021
-
22:51
-
21:55
-
20:36
-
12:41
-
00:21
- 23 января 2021
-
22:42
-
15:45
-
14:57
-
12:51
-
12:28
-
11:05
- 22 января 2021
-
22:08
-
21:44
-
20:41
-
16:00
-
15:29
-
11:34
-
11:10
-
10:38
-
09:10
-
09:01
-
00:17
- 21 января 2021
-
21:17
-
20:15
-
17:35
-
16:30
-
15:31
-
13:25
-
13:00
-
11:22