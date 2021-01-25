Евгения Медведева сделала выбор между Торонто и Москвой

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» сделала выбор между Торонто и Москвой.

Подписчик спросил Медведеву: «Торонто или Москва?» Спортсменка ответила: «Москва! Центр».

После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Медведева также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.