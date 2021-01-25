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Евгения Медведева рассказала, как относится к Анне Щербаковой и Александре Трусовой

Евгения Медведева рассказала, как относится к Анне Щербаковой и Александре Трусовой
Фигурное катание / Гран-при 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» ответила на вопросы об отношении к Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Спортсменку спросили: «Как ты относишься к Анне Щербаковой?» Медведева ответила: «Малышка любимая».

На аналогичный вопрос про Трусову Евгения дала такой ответ: «Люблю зайку».

Медведева и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе. В межсезонье-2020 Трусова перешла от Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко.

В конце декабря Щербакова защитила титул чемпионки России, став лучшей фигуристкой страны в третий раз подряд. Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Александра Трусова.

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