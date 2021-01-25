«Итак, она звалась Татьяной...» Тарасова поздравила всех тёзок с Татьяниным днём

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила всех тёзок с Татьяниным днём, который ежегодно отмечается 25 января.
«Итак, она звалась Татьяной… Всех тёзок с Татьяниным днём. Будьте здоровы и счастливы!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
Ранее Тарасова отреагировала на информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Татьяна Анатольевна предложила в качестве альтернативы Первый концерт Чайковского или «Славься!» Глинки.
Также Тарасова восторженно отозвалась об идее проведения в Москве командного турнира с участием сильнейших фигуристов России. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.
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