«Итак, она звалась Татьяной...» Тарасова поздравила всех тёзок с Татьяниным днём

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила всех тёзок с Татьяниным днём, который ежегодно отмечается 25 января.

«Итак, она звалась Татьяной… Всех тёзок с Татьяниным днём. Будьте здоровы и счастливы!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Ранее Тарасова отреагировала на информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Татьяна Анатольевна предложила в качестве альтернативы Первый концерт Чайковского или «Славься!» Глинки.



Также Тарасова восторженно отозвалась об идее проведения в Москве командного турнира с участием сильнейших фигуристов России. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.