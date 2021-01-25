Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Итак, она звалась Татьяной...» Тарасова поздравила всех тёзок с Татьяниным днём

«Итак, она звалась Татьяной...» Тарасова поздравила всех тёзок с Татьяниным днём
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила всех тёзок с Татьяниным днём, который ежегодно отмечается 25 января.

«Итак, она звалась Татьяной… Всех тёзок с Татьяниным днём. Будьте здоровы и счастливы!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Ранее Тарасова отреагировала на информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Татьяна Анатольевна предложила в качестве альтернативы Первый концерт Чайковского или «Славься!» Глинки.

Также Тарасова восторженно отозвалась об идее проведения в Москве командного турнира с участием сильнейших фигуристов России. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.

«Я в восторге». Татьяна Тарасова — о предстоящем командном турнире в Москве
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021