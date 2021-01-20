«Я в восторге». Татьяна Тарасова — о предстоящем командном турнире в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что с 5 по 7 февраля в Москве пройдёт командный турнир с участием ведущих российских фигуристов.

«Я считаю, что все решения правильные. Организаторы придумали прекрасный и шикарный турнир. Я в восторге, прелесть и настоящее дело. Вместо того чтобы сидеть и ждать чемпионата, лучше заниматься своей профессией у себя в стране. У нас такая команда, что мы можем выставить две команды, а то и три, если понадобится.

Турнир будет очень интересный, и все правила, которые будут действовать на этом турнире, глубоко продумываются, и у меня нет вопросов к ним.

Смогут ли что-то Алина с Женей (Алина Загитова и Евгения Медведева стали капитанами команд. — Прим. «Чемпионата») дать своим командам — поживём и увидим», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.