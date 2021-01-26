«С того момента он больше не мой кумир». Американский фигурист — о встрече с Плющенко

Американский фигурист с украинскими корнями Ярослав Паниот, занявший четвёртое место на прошедшем чемпионате США, рассказал, почему перестал считать россиянина Евгения Плющенко своим кумиром.
«Мои кумиры в фигурном катании? Был на какой-то период времени Евгений Плющенко, а потом я случайно, спонтанным образом его встретил. Я был тогда в Новогорске, тренировался у Николая Морозова, я был на третьем этаже и из окна увидел, как Евгений Плющенко паркуется. Я сразу побежал в надежде, чтобы с ним сфотографироваться. Я тогда впервые увидел его вживую. Понял, что он идёт в лобби и побежал туда. Подождал, пока он закончил разговаривать с работником каким-то, чтобы получить ключ от номера.
Перехватываю его, чтобы встретить его в коридоре. Он уже рядом со мной, вот уже близко. Прошу его: «Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?», и в тот момент он посмотрел на меня и просто прошёл мимо. И с того момента он больше не мой кумир, я поставил свои стрелки на Хавьера Фернандеса. Вот такая вот история. Весь мир переворачивается", — цитирует Паниота Sport24.
Плющенко — олимпийский чемпион 2006 года в одиночном катании и 2014 года — в командных соревнованиях, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Гран-при, десятикратный чемпион России.
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