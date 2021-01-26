Жулин: Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин на прыжковом турнире

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о прыжковом турнире, который пройдёт 5 февраля в рамках командного турнира с участием ведущих российских фигуристов. Прыжковый турнир пройдёт в формате командного зачёта, где команда девушек посоревнуется с командой юношей.
По мнению Жулина, присутствие Александры Трусовой и Анны Щербаковой может дать команде девушек преимущество.
«Очень интересная идея с прыжковым турниром. Как в хоккее — кто сильнее бросит, кто быстрее пробежит. Это всегда увлекательно.
Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин. За счёт того, что сделают свои прыжки, а мужчины нет. Тут всего пара прыжков, произойти может что угодно. Фаворитов не хочу выделять. Выиграть может и Саша, и Аня, может удивить Туктамышева», — приводит слова Жулина Sport24.
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