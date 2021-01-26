Косторная рассказала, что разозлило её в работе с Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная объяснила, почему решила уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У меня была проблема с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что песня, которую я предложила, не очень хороша. Но меня разозлило, что через несколько дней на эту песню поставили программу другой девочке с нашего катка. Я решила уйти до начала сезона, потому что была недовольна обстановкой в «Самбо-70».

Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — рассказала Косторная в интервью, размещённом в «инстаграме» talented_skaters.