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Бестемьянова отреагировала на новость об участии сборной России на ЧМ под другим названием

Бестемьянова отреагировала на новость об участии сборной России на ЧМ под другим названием
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о возможном выступлении сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов — Figure Skating Russia (FSR).

«А что от моего мнения может зависеть? Могу ли я протестовать? Мне не нравится, но я ничего не могу поделать. Мы не можем отказаться от участия в чемпионате мира из-за этого», — приводит слова Бесметьяновой NEWS.ru.

Напомним, чемпионат мира должен пройти в столице Швеции с 22 по 28 марта.17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

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