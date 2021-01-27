«Да ну на фиг». Владислав Радимов — о новости про беременность Татьяны Волосожар

Представители фигурного катания и другие известные личности поздравили двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Волосожар, которая сегодня, 27 января, сообщила о беременности. Её супругом является фигурист Максим Траньков.

«Здорово, поздравлю», — написал в комментарии к посту Волосожар Владимир Морозов.

«Поздравляю», — отреагировала Елена Радионова.

«Да ну на фиг», — написал бывший футболист Владислав Радимов.

«Поздравляю. Это прекрасно», — подчеркнул Александр Жулин.

«Молодцы», — поздравила Яна Рудковская.

«Поздравляю от сердца!» — написал актёр Вольфганг Черни.

16 февраля 2017 года у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика. В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).