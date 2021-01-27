Стал известен пол ребёнка, которого ждёт Татьяна Волосожар

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал пол ребёнка, которого ждёт его супруга Татьяна Волосожар. О своей беременности спортсменка сообщила сегодня, 27 января.

«Когда ждём? Весна – начало лета. Будет мальчик», — приводит слова Транькова РИА «Новости».

Волосожар и Траньков состоят в браке с 2015 года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

В ходе совместных выступлений Татьяна и Максим стали двукратными олимпийскими чемпионами 2014 года, чемпионами мира 2013 года, двукратными серебряными призёрами чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратными чемпионками Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратными чемпионами России (2011, 2013, 2016). Они выступали в паре с сезона-2010/2011.