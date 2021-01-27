Максим Траньков дал прогноз на прыжковый турнир на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков предположил, как будут развиваться события на прыжковом турнире, который пройдёт 5 февраля в рамках Кубка Первого канала. Напомним, прыжковый турнир пройдёт в формате командного зачёта, где команда девушек посоревнуется с командой юношей.

«Здесь нет прямого понимания, кто же всё-таки выиграет. По совокупности мальчишки, которые представлены в этом турнире, более подготовлены, потому что у них практически у всех есть зубцовые четверные прыжки, а у той же Камилы Валиевой и Лизы Туктамышевой – только четверные тулупы и тройной аксель.

В этом турнире присутствует интрига, подобное проводится впервые, и всем интересно, чем это закончится. Исходя из составов, склоняюсь к тому, что мальчикам будет полегче», — приводит слова Транькова «Р-Спорт».