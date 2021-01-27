Максим Траньков дал прогноз на прыжковый турнир на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков предположил, как будут развиваться события на прыжковом турнире, который пройдёт 5 февраля в рамках Кубка Первого канала. Напомним, прыжковый турнир пройдёт в формате командного зачёта, где команда девушек посоревнуется с командой юношей.
«Здесь нет прямого понимания, кто же всё-таки выиграет. По совокупности мальчишки, которые представлены в этом турнире, более подготовлены, потому что у них практически у всех есть зубцовые четверные прыжки, а у той же Камилы Валиевой и Лизы Туктамышевой – только четверные тулупы и тройной аксель.
В этом турнире присутствует интрига, подобное проводится впервые, и всем интересно, чем это закончится. Исходя из составов, склоняюсь к тому, что мальчикам будет полегче», — приводит слова Транькова «Р-Спорт».
- 27 января 2021
-
16:41
-
16:03
-
14:34
-
14:20
-
12:28
-
12:22
-
11:38
-
11:25
-
11:20
-
11:13
-
10:44
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
08:29
-
00:46
-
00:27
- 26 января 2021
-
23:02
-
21:37
-
20:40
-
19:25
-
19:17
-
19:07
-
16:31
-
15:40
-
15:24
-
12:20
-
12:16
-
12:07
-
10:17
-
10:01
-
09:41
-
08:59
-
00:50