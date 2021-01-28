Новый тренер Константиновой назвала требования к фигуристке

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о начале работы с фигуристкой Станиславой Константиновой, которая ранее занималась в тренерской академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

«Мы решили попробовать начать совместное сотрудничество. Должна быть проведена определённая работа, чтобы было понимание, насколько наши тренировки будут эффективны. Станислава работала с хорошими специалистами, очень много тренировалась с Валентиной Чеботарёвой, в прошедшем сезоне – с Александром Волковым.

У меня есть система работы, которая может как подойти фигуристке, так и наоборот. Пока я вижу, что у неё глаза горят, ей интересно, ведь у нас мужской коллектив, а это другая темпоритмика.

Мои требования такие: наличие работы на тренировках и прогресс. Если она будет выполнять весь требуемый объём и мы будем наблюдать рост (мастерства. — Прим. «Чемпионата») – это одно. Если на фоне той работы, которая мне нужна, роста не будет – это другая история. Время друг друга понять у нас есть, думаю, к маю определимся окончательно. Три месяца – достаточный период, чтобы понять, насколько спортсмен поддаётся работе и насколько он её выдерживает. Одного месяца для этого мало.

Пока мне хочется, чтобы она в апреле повыступала на каких-то российских стартах, которых будет много, а программы у неё очень красивые. Мне очень нравятся и короткая, и особенно произвольная», — цитирует Буцаеву «Р-Спорт».