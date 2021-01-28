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Бестемьянова: другие чемпионаты же проводятся, и фигурное катание надо провести

Бестемьянова: другие чемпионаты же проводятся, и фигурное катание надо провести
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о решении Международного союза конькобежцев (ISU) и оргкомитета чемпионата мира по фигурному катанию провести турнир в запланированные сроки.

«Замечательное решение! Я очень рада. Всё верно, спортсмены готовились. Зрители — это уже следующий этап. Конечно, если не будет зрителей, то это обидно. Но главное, чтобы была обеспечена безопасность спортсменов и проведены соревнования. Другие чемпионаты же проводятся, и фигурное катание надо провести.

Что касается названия, главное — звучит Россия. Никто не перепутает спортсмена из России ни с одним спортсменом мира. Все прекрасно знают, из какой страны приедут наши абсолютно феноменальные и замечательные спортсмены», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, чемпионат мира должен пройти в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Источник: организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию
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