Линичук рассказала, как Авербух влюбился в Лобачёву и отказался выступать с Анисиной

Тренер по фигурному катанию Наталья Линичук рассказала, как случился разрыв спортивной пары, которую составляли Марина Анисина и Илья Авербух. По словам Линичук, Авербух отказался кататься с Анисиной, когда влюбился в Ирину Лобачёву, которая затем стала его партнёршей и супругой.

«Марина Анисина и Илья Авербух — невообразимые, звонкие, неудержимые. Конечно, я была заинтересована в том, чтобы сохранить эту пару, и какое-то время мне это удавалось. Но однажды ко мне пришёл Илья. Мы тренировались тогда в Новогорске, я поставила машину в гараж, он провожал меня от гаража до дома — там довольно долго идти. Илья сказал, что он просит меня понять его, что он не будет больше кататься с Мариной, потому что влюблён в Ирину, они мечтают кататься вместе. И, если я не разрешу им кататься вместе, они уйдут в балет на льду.

У меня планов с парой Анисина — Авербух было очень много. Но что оставалось делать? Потерять Марину и при этом отпустить Ирину с Ильёй в балет на льду? Исключено. Они тоже талантливые, Ирина — перспективная партнёрша. Мне пришлось согласиться», — цитирует Линичук «Матч ТВ».