Станислава Константинова объяснила, почему не завершила карьеру

Российская фигуристка Станислава Константинова объяснила, почему не стала завершать карьеру после неудач последних сезонов.

«Очень сильно люблю кататься. Поняла, что не готова опустить руки. Я у себя одна, спортивная карьера у меня тоже одна, работать в шоу и тренировать я умею. И считаю, что за себя и свою мечту нужно всегда побороться. И это не только в фигурном катании. Хочу, чтобы в один момент каждый для себя это понял», — написала Константинова, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Станиславы Константиновой

Константинова с февраля 2020 года тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» в группе Александра Волкова. До этого Станислава проработала 10 лет под руководством Валентины Чеботарёвой.

В сезоне-2020/2021 Константинова выиграла контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга и успешно выступила на этапе Кубка России в Москве. На следующем этапе национального Кубка и чемпионате страны в Челябинске Константинова провалилась. В январе она приняла участие в шоу Плющенко «Лебединое озеро», после чего ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона. Недавно стало известно, что Константинова пробует заниматься под руководством Виктории Буцаевой.