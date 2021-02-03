Авербух назвал Акатьеву и Самоделкину фаворитами произвольной программы первенства России

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал итоги короткой программы на чемпионате России среди юниоров. У девушек победу одержала Софья Муравьёва, Софья Акатьева стала второй, Софья Самоделкина — четвёртой.
«Самое важное в короткой программе для девчонок — чтобы все были рядом друг с другом. Конечно, в произвольной программе у той же Акатьевой есть козырь в виде четвертного прыжка, как и у Самоделкиной. Я не знаю, чем будут отвечать другие девушки. Просто эти девушки (Акатьева и Самоделкина – Прим. «Чемпионата») нам уже их показывали. Для меня, наверное, самое радостное то, что многие из этих девушек – и Берестовская, и Акатьева — принимали участие в проекте «Ледниковый период. Дети» ещё несколько лет назад. И очень здорово, что мы о них уже начали говорить, работали, и девчонки — большие молодцы. Это юниорский спорт, когда самое важное – от старту к старту идти к своим взрослым победам. Поэтому пожелаю каждой удачи и показать максимум возможностей.
Можно ли сказать, что благодаря своим элементам «ультра-си» Акатьева и Самоделкина перед произвольной программой являются фаворитами? Думаю, что, конечно, да. Хотя и Петросян мне очень нравится, нравится её катание. Тут можно ещё раз поздравить школу «Хрустального» с тем, что всё новые и новые таланты рождаются», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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