Ушакова и Некрасов выиграли ритм-танец на ЧР по фигурному катанию среди юниоров

Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Тройку лучших замкнули Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.



Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск

Танцы на льду, ритм-танец



1. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 75,85

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 74,08

3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 73,75

4. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 66,05

5. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 64,74

6. Ольга Мамченкова/Марк Волков – 63,66

7. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 63,52

8. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов – 63,13

9. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 63,12

10. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 61,96.