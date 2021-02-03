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Ушакова и Некрасов выиграли ритм-танец на ЧР по фигурному катанию среди юниоров

Ушакова и Некрасов выиграли ритм-танец на ЧР по фигурному катанию среди юниоров
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Тройку лучших замкнули Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск
Танцы на льду, ритм-танец

1. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 75,85
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 74,08
3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 73,75
4. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 66,05
5. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 64,74
6. Ольга Мамченкова/Марк Волков – 63,66
7. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 63,52
8. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов – 63,13
9. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 63,12
10. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 61,96.

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