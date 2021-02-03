Самоделкина рассказала, что планирует исполнить в произвольной программе на юниорском ЧР

Россиянка Софья Самоделкина прокомментировала выступление в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске, а также поделилась планами по поводу произвольной программы.



«Если бы не помарка на тройном акселе, то это мог быть один из лучших моих прокатов, потому что форма сейчас была намного лучше, чем перед пятым этапом Кубка России. Мы с Сергеем Дмитриевичем (Давыдовым. – Прим. ред.) и со всеми тренерами разработали план и работали по нему, готовились к чемпионату.

Конечно, помарка на акселе была некстати. Немного поторопилась при заходе на прыжок, на адреналине чуть резче сделала, и это сказалось. Завтра постараюсь держать концентрацию, контролировать себя и планирую прыгать либо два четверных сальхова, либо четверные сальхов и риттбергер», — приводит слова Самоделкиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.



Напомним, по результатам короткой программы Самоделкина заняла 4-е место.