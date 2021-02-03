Жилина прокомментировала 14-е место в короткой программе на юниорском чемпионате России

Россиянка Вероника Жилина прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Жилина заняла 14-е место.



«В последнее время тройной аксель стал получаться у меня нестабильно. Буду стараться его напрыгивать, чтобы делать 10 из 10. В произвольной постараюсь показать всё что могу», — приводит слова Жилиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.



Напомним, по итогам короткой программе первое место занимает Софья Муравьёва, на 0,17 балла опережая ближайшую преследовательницу, Софью Акатьеву.



Произвольную программу фигуристки представят завтра, 4 февраля.



Ранее итоги короткой программы прокомментировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух.

Авербух назвал Акатьеву и Самоделкину фаворитами произвольной программы первенства России