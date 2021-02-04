Самоделкина объяснила отказ от четверного риттбергера. Она могла навсегда войти в историю

Россиянка Софья Самоделкина прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Самоделкина отказалась от четверного риттбергера, исполнив который она могла бы навсегда войти в историю как первая фигуристка с этим сложнейшим прыжком. Софья заняла только четвёртое место, а победу одержала Софья Акатьева.



«На 60% довольна, на 40 — нет. Не всё получилось в обеих программах. Будем работать над стабильностью. Почему решила отказаться от риттбергера? Утром на тренировке всё было довольно стабильно с двумя сальховами. И поэтому решили не рисковать.

Почему поменяла платье? Моё предыдущее тёмно-голубое платье было сделано очень быстро. Особо без камней, не успели сшить. А этот вариант планировался с самого начала.

Конечно, хотела бы поучаствовать в прыжковом турнире. Мне стало очень интересно, когда я об этом услышала. Смогла бы сделать пять тройных подряд? Тройных, да. С четверным в начале — не знаю, можно попробовать.

Из четверных пока остановились с тренером на сальхове, риттбергере, а также на тройном акселе. Учу их. За чемпионат России поставила бы себе три с плюсом», — приводит слова Самоделкиной Sport24.