Жулин – об итогах произвольной программы: от Акатьевой самое большое впечатление

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился впечатлениями от результатов произвольной программы на чемпионате России среди юниоров в Красноярске. Напомним, победителем соревнований в итоге стала Софья Акатьева, второй стала Аделия Петросян, третьей – Софья Муравьёва.
«Впечатление однозначно произвела Акатьева. С точки зрения актёрского мастерства – Берестовская. С точки зрения того, как работает пластика рук и верх тела – Муравьёва. В общем и целом, очень приличная девочка – Петросян. Но у Муравьёвой, мне показалось, чуть-чуть более зрелое катание. У Петросян, надо отдать должное, совершенно феноменальные вращения. Видимо, она ими набирает огромное количество баллов, потому что в штабе Тутберидзе за этим очень сильно следят. Аделия (Петросян – Прим. «Чемпионата») – очень яркая девочка, но ей надо прибавлять в катании и избавляться от некой «детскости» несмотря на то, что это юниорское первенство. Всё-таки у Берестовской, Муравьёвой, Самоделкиной и Акатьевой юниорское катание взрослее. Я желаю ей развиваться в том же направлении, просто добавить в пластике. Девочка, конечно, очень способная и яркая.
Получил потрясение от Акатьевой, потому что человек не дрогнул, пошёл на два четвертных и, «разбившись» с тройного акселя, но всё остальное она собрала очень грамотно, очень профессиональное исполнение. От Акатьевой самое большое впечатление!» – сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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