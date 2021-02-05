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Артемьева и Назарычев выиграли соревнования спортивных пар на юниорском ЧР

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ они набрали 204,50 балла.

Победители более чем на 10 баллов опередили Ксению Ахантьеву и Валерия Колесова, ставших вторыми. Тройку лучших замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск

Спортивные пары. Результаты по итогам короткой и произвольной программ



1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 204,50

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 194,26

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 188,77

4. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 187,33

5. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 179,85

6. Карина Сафина/Сергей Бахмат – 179,07

7. Дарья Бояринцева/Максим Шагалов – 174,55

8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 172,07

9. Екатерина Сторублёвцева/Артём Грицаенко – 162,87

10. Александра Каргулина/Илья Калашников – 161,98

11. Алина Расковалова/Артём Бутаев – 158,16

12. Татьяна Кузьмина/Алексей Хвалько – 145,73.