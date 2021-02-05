«Ходила и стонала в регистратуре». Анна Погорилая — о переживаниях перед родами

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как пережила последний день перед родами. В декабре 2020 года спортсменка родила дочку.

«Началось всё в 8 утра, у меня начало тянуть живот. Честно, я даже не подозревала в тот момент, что это могут быть схватки. Потому что накануне я очень сильно переволновалась на экзамене и связывала боли с этим.

Примерно в 11 я написала врачу о том, что у меня побаливает живот, и она предложила приехать в роддом, сделать УЗИ и КТГ.

С 13 до 16 я была в роддоме и к 16 часам поняла, что у меня реально схватки. Но мне разрешили погулять пару часиков. И, так как от роддома мне ехать 30 минут, я решила поехать домой. Пока ехала, уже были средней активности схватки.

А дома я дождалась Андрея (хотя схватки были уже частые и сильные), и мы вместе поехали в роддом и к 18 часам уже были там.

Меня долго держали в регистратуре, хотя у меня были уже активные схватки и я ходила там и стонала. Посмотрели меня, и оказалось, что у меня уже 6 см раскрытие, и, заполнив все бумажки, на коляске отправили в родовой блок, где мне сделали первым делом, по моей просьбе, эпидуральную анестезию (правда, она не особо подействовала, так как раскрытие было уже большое).

У нас были партнёрские роды. В 29-м роддоме партнёрские роды можно и по ОМС. Через какое-то время подошёл Андрей, и слава богу, что его пустили, потому что я очень волновалась и переживала, что его не пустят. Он очень помогал мне.

И дальше всё пошло как по маслу. И в 21:20 родилась наша дочка!

Андрея отпустили, а я пролежала там ещё три часа, отвечая на звонки и сообщения», — написала она в своём «инстаграме».