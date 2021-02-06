«У нас была крутая команда». Анна Щербакова — о прыжковом фестивале

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась впечатлениями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала.
Девушки одержали победу над юношами со счётом 246,30 — 194,78. Максимального преимущества фигуристки добились в третьем раунде. Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева исполнили каскады из пяти прыжков. Ответить им смогли только Макар Игнатов и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев с ошибкой сделали только по одному прыжку.
«Очень необычный день сегодня получился… Прыжковый фестиваль – это, действительно, что-то новое и интересное. Спасибо всем. У нас была крутая команда – Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Но это было далеко не всё, соревнования продолжаются!» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
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