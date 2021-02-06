Прокаты Коляды и Кондратюка помогли команде Медведевой сохранить лидерство

Соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой продолжились выступлением мужчин в короткой программе.
Первым стартовал Макар Игнатов из команды Загитовой «Красная машина». Макар безупречно исполнил четверной риттбергер и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Почти за идеальный прокат Игнатов получил от судей 99,81 балла.
Однако благодаря блестящему выступлению чемпиона России Михаила Коляды и Марка Кондратюка лидерство сохранила команда Медведевой. У Коляды лучшая оценка за короткую программу в сезоне.
Счёт после второго вида — 531,59-518,09
Команда Евгении Медведевой
Михаил Коляда — 105,42
Александр Самарин — 78,07
Марк Кондратюк — 96,89
Команда Алины Загитовой
Дмитрий Алиев — 93,72
Макар Игнатов – 99,81
Андрей Мозалёв — 79,13
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