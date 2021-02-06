Загитова «выстрелила» клюшкой, Трусова очаровывала красотой. Фото с Кубка Первого канала

Сегодня, 6 февраля, в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» после второго соревновательного дня Кубка Первого канала команда Алины Загитовой «Красная машина» обошла команду Евгении Медведевой «Время первых». Счёт после первого дня соревнований — 931,41–912,92.

Победу команде Загитовой принесла Камила Валиева, которая впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях. От судей Валиева получила 90,25 балла. В результате жеребьёвки в команде Медведевой оказалась только одна фигуристка, стабильно исполняющая четверные прыжки, — Александра Трусова. Спортсменки, занявшие первое и второе места на чемпионате России, Анна Щербакова и Камила Валиева, — в команде Загитовой.

Лучшие кадры с короткой программы Кубка Первого канала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.