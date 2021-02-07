Команда Медведевой лидирует перед выступлением девушек на Кубке Первого канала

В московском дворце спорта «Мегаспорт» продолжаются соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию с участием команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Предпоследним видом стало выступление спортивных пар, которые показали произвольные программы.



Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили за свой прокат 156,30 балла. Это выше мирового рекорда, который с 2019 года принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун. Но ещё лучше откатали свою программу чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их прокат оценён судьями в 158,45 балла.

Перед произвольной программой одиночниц команда Медведевой опережает коллектив Загитовой на 24,06 балла.



Счёт после произвольной программы спортивных пар — 2131,66-2155,72 .



Команда Алины Загитовой «Красная машина»



Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 158,45

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 143,58.



Команда Евгении Медведевой «Время первых»



Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 151,10

Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 156,30.