Загитову качали в честь победы, Медведева плакала со своей командой. Лучшие фото с КПК

Сегодня, 7 февраля, в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» завершились соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Финальную точку поставили девушки, которые показали произвольные программы.



Сразу две фигуристки команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей была Камила Валиева, вновь исполнившая тройной аксель. 10 баллов уступила ей Анна Щербакова.



Фигуристы «Красной машины» выиграли только мини-турнир в женском одиночном катании, но с недосягаемым преимуществом, созданным Камилой Валиевой и Анной Щербаковой, оценки которых превысили все мировые рекорды.



«Очень хорошая идея. Нет аналогов в мире. В России такой турнир проводится впервые. Что-то можно подкорректировать, но я надеюсь, что эти соревнования будут проходить каждый год как традиция.



Команды были более-менее равны. У Жени тоже был сильный состав. Мальчики по рейтингу были выше у Жени, Михаил Коляда. В танцах по рейтингу выше Степанова — Букин. А в танцах и у мальчиков может быть большой разрыв. Но сегодня девочки были молодцы и подняли нашу команду на первое место», — приводит слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.



Лучшие кадры с Кубка Первого канала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.