Жулин — о Кубке Первого канала: девочки у Загитовой были чуть посильнее
Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о командном турнире по фигурному катанию, который завершился победой команды Алины Загитовой над командой Евгении Медведевой.
«Кубок Первого канала стоит проводить ежегодно. Соревноваться с иностранцами? Потрясающая идея. Конечно, это можно организовать, но всё зависит от коронавируса. Составы были практически равны, но девочки у Загитовой были чуть посильнее. А оценкам не стоит придавать большого значения.
Претендент на чемпионат мира среди одиночников? Не знаю, но пока очень здорово выглядит Кондратюк. Если прокатается так на финале, у него огромные шансы», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Бестемьянова: соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя
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