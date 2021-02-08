«Азарт и эмоции, которые пережили вместе». Этери Тутберидзе — о командном турнире

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поблагодарила национальную Федерацию фигурного катания на коньках за проведение командного Кубка Первого канала в Москве.

Победу в соревнованиях одержала команда Алины Загитовой, коллектив Евгении Медведевой получил приз зрительских симпатий. Группа Тутберидзе была представлена на турнире двумя капитанами и четырьмя участницами. В команду «Красная машина» входили Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачёва, в команду «Время первых» — Майя Хромых.



«Спасибо Федерации фигурного катания России и Первый канал за азарт и эмоции, которые мы все вместе пережили во время уникального командного турнира», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».