«Азарт и эмоции, которые пережили вместе». Этери Тутберидзе — о командном турнире

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поблагодарила национальную Федерацию фигурного катания на коньках за проведение командного Кубка Первого канала в Москве.
Победу в соревнованиях одержала команда Алины Загитовой, коллектив Евгении Медведевой получил приз зрительских симпатий. Группа Тутберидзе была представлена на турнире двумя капитанами и четырьмя участницами. В команду «Красная машина» входили Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачёва, в команду «Время первых» — Майя Хромых.
«Спасибо Федерации фигурного катания России и Первый канал за азарт и эмоции, которые мы все вместе пережили во время уникального командного турнира», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
- 8 февраля 2021
-
18:17
-
17:51
-
17:21
-
16:31
-
16:02
-
14:42
-
14:21
-
13:23
-
13:17
-
13:01
-
12:15
-
12:09
-
11:00
-
10:11
-
09:46
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 7 февраля 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:10
-
23:04
-
22:43
-
22:35
-
22:20
-
22:10
-
22:01
-
21:43
-
21:10
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:00
-
18:03
-
12:59