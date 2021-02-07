На Щербаковой не было лица после выдающегося проката. Неужели её время ушло?

Коммерческий, развлекательный по сути турнир вызвал у любителей фигурного катания такой ажиотаж, что в воскресенье к «Мегаспорту» текла огромная людская река. Многие с мольбой в глазах спрашивали лишний билетик, а на входе образовалась огромная очередь. Причём люди пришли к самому первому виду – танцам. Такое возможно только в России!

Кондратюк довёл Медведеву до слёз

Второй соревновательный день начался с танцевальной битвы. Здесь, как и вчера, абсолютно доминировала команда Медведевой. Александра Степанова и Иван Букин феерично откатали страстный танец под Джастина Тимберлейка и в очередной раз подтвердили, что на турнире им нет равных. Танцоры помогли команде Евгении немного сократить отставание, а дальше бремя спасения «Времени первых» легло на мужчин.



Первыми среди одиночников выступали подопечные Загитовой — они всеми силами старались исправить вчерашние косяки. Без ошибок никто из «Красной машины» не обошёлся, но это не помешало фигуристам набрать внушительные баллы благодаря мощным четверным прыжкам. Макар Игнатов так старался, что даже разбил губу.



Мужчины из команды Медведевой сегодня творили настоящее чудо. Сначала Александр Самарин, который целый сезон мучается с травмой спины, спасал каждый элемент и ни разу не упал. Затем на лёд вышел Марк Кондратюк и довёл всю команду Жени до слёз. Ученик Светланы Соколовской идеально справился со всеми элементами, включая три квада. Марк катался на таком кураже, что зал встал и разразился овациями. Ещё перед чемпионатом России имя Кондратюка было практически никому неизвестно, а сегодня он катается лучше всех россиян!



Обойти Марка не смог даже Михаил Коляда. Ученик Мишина неожиданно зашёл на три четверных прыжка, исполнив долгожданный четверной сальхов. Но без ошибок Миша не обошёлся, поэтому и уступил сенсационному Кондратюку. Блистательные выступления одиночников вывели «Время первых» вперёд на 20 баллов и дали надежду на победу, а спортивные пары только упрочили лидерство Жени. «Красную машину» подвели не самые высокие оценки Павлюченко и Ходыкина, в то время как три остальных дуэта показали просто запредельный уровень.

«Люди знают, кого они выбирают». Медведева отказалась признать поражение от Загитовой! Женя предъявила претензии организаторам Кубка Первого канала. Её команду не спас даже потрясающий прокат юного фигуриста Кондратюка.

Валиева переписывает историю

После выступлений спортивных пар никто из зрителей и не подумал выйти из зала. Во-первых, перерыв был совсем небольшой, а, во-вторых, первой среди одиночниц каталась Камила Валиева. Такое просто нельзя пропускать, и Камила сразу показала, почему. 14-летняя фигуристка начала с огромного сюрприза – тройного акселя в произвольной программе! Болельщики были настолько ошеломлены, что в один момент взглянули на табло, проверяя: не врут ли их глаза. Глаза не врали! Камила снова переписала историю! До неё тройной аксель и четверной в одной программе делали только на юниорских турнирах.

Проект Валиева. Новая звезда Тутберидзе уже сейчас готова к победе на Олимпиаде За год Камила должна стать ещё совершеннее. А уж сдерживать пубертат Этери отлично умеет.

Когда к тройному акселю Камила добавила два четверных тулупа, то зрители окончательно потеряли чувство реальности. Такого просто не может быть! 179,19 балла – на 12,5 баллов выше официального мирового рекорда Трусовой за произвольную программу. Да, шоу-турнир, но катание-то настоящее! И это лучший прокат в истории!



Кажется, во время катания Валиевой зрители забыли о том, что находятся на командном турнире. Сложно даже представить, что чувствовала Майя Хромых, которая выходила на лёд под истерику трибун по поводу Валиевой. Майя дважды зашла на четверные, но один раз сделала двойной, а со второго упала. Никак ей пока не удаётся выполнить квад на соревнованиях. Команда Медведевой поддерживала юную фигуристку, но, конечно, заметно приуныла.

Союз спасения. Фигуристки Тутберидзе уберегли команду Загитовой от провала У Медведевой есть все основания сетовать на составы. Кажется, бороться со звёздами «Хрустального» просто нереально.

Щербакова плакала после огромных оценок

Победа Загитовой стала очевидна, а прокат Анны Щербаковой, по сути, сделал иной исход невозможным. В отличие от чемпионата России в Челябинске её прокат не был совершенным, но и реакция болельщиков, и оценки говорят о том, что Аня сотворила ещё один выдающийся прокат.



Безупречный обычно четверной флип получился с помаркой, а в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер второй прыжок получился одинарным. В «кисс энд край» на Ане не было лица, в глазах стояли слёзы, а Глейхенгауз что-то долго шептал ей на ухо. Щербакова проиграла Валиевой 10 баллов, а значит, даже без ошибок скорее всего осталась бы второй. Неужели, время доминирования Ани ушло, и теперь ей нечем побеждать Валиеву? А ведь Аня пока ничего крупного не выиграла на международном уровне. Похоже, вся надежда на чемпионат мира. В любом случае с сегодняшнего дня в женском фигурном катании новый лидер – и это Камила Валиева.

Трусовой снова недодали баллов?

Туктамышева и Трусова уже не могли изменить ситуацию и принести победу Медведевой. Но обеим девушкам предстоит отбор на чемпионат мира, так что старт в соревновательной атмосфере на вес золота. Лиза неидеально приземлилась с тройных акселей, но в целом справилась с программой и получила очень тёплый приём.



Оценки Трусовой зрители встретили криками «мало». 163,33 балла – результат колоссальный, но на фоне Валиевой и Щербаковой, конечно, смотрится не так внушительно. Саша упала с четверного лутца в самом начале и допустила помарку на четверном сальхове. Зато и четверной тулуп, и каскад лутц – риттбергер были роскошными. В «кисс энд край» Русскую ракету ждал огромный букет длиннющих роз, но выглядела его обладательница не слишком счастливой. Возможно, из-за ошибок. Возможно, из-за оценок. А, может, из-за того и другого вместе.

Праздник любви к фигурному катанию

Прокат Дарьи Усачёвой ничего изменить уже не мог, но Даша поставила красивую финальную точку и была очень рада оценке — 155,02 балла с ошибками – это реально очень много. Как только кончилась музыка, команда Загитовой высыпала на лёд, а вскоре к ней присоединилась и команда Медведевой.



Турнир турниром, но всё-таки это ещё и праздник, который удался на славу. Фигуристы ещё долго фотографировались, аплодировали трибунам и купались в любви зрителей. Хотя бы ради этого стоило придумать Кубок Первого канала.