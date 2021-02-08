Александр Горшков рассказал, с какой эмблемой выступят российские фигуристы на ЧМ-2021

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, с какой эмблемой на шевроне, форме и флаге выступит российская команда на чемпионате мира 2021 года.

«Сегодня мы получили из Международного союза конькобежцев согласованный вариант нашего предложения по эмблеме команды на предстоящий чемпионат мира. Наша эмблема будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды. Это подкорректированный логотип нашей федерации, в котором убрано письменное название «Федерация фигурного катания на коньках России» на русском и английском языках, они будут заменены на аббревиатуру на английском языке», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и использовать гимн страны.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.