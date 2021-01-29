У России есть все шансы повторить достижение 16-летней давности. И заработать максимум путёвок на Олимпиаду.

Российские фигуристы лучше всех готовы к чемпионату мира. Не зря рисковали здоровьем

Главный турнир сезона всё-таки состоится! Несмотря на все опасения, Международный союз конькобежцев не стал отменять чемпионат мира в Стокгольме. И это решение в корне меняет всю ситуацию в фигурном катании.

Выходит, наши фигуристы не зря продолжали тренироваться и выступать, превозмогая болезни, проблемы с подготовкой и отсутствие мотивации. Сезон, который называли проходящим и даже бесполезным, спасёт всего один турнир – предолимпийский чемпионат мира.

И пройти он должен под знаком полного доминирования России.

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Россияне лучше всех готовы к чемпионату мира

Ещё недавно казалось, что фигурное катание не выберется из окутавшей его безысходности. Пока другие виды спорта адаптировались к новым условиям, Международный союз конькобежцев предпочитал исключать соревнования из календаря. Из запланированных на этот сезон 29 турниров 22 были отменены. В том числе чемпионаты четырёх континентов и Европы, а также чемпионат мира среди юниоров. Серия Гран-при прошла в урезанном режиме и без финала.

Во многих странах отказались от проведения национальных чемпионатов. Фигуристы по всему миру оставались без тренировок и соревнований. Пытались сохранить сезон в Японии и США, но и там турниров было гораздо меньше, чем в обычное время.

С минимальными потерями пережить кризис смогли только в России. Наша федерация сделала значительно больше, чем от неё можно было ожидать. В итоге были сохранены контрольные прокаты, этап Гран-при в Москве и чемпионат России в Челябинске. Вдобавок Кубок России переформатировали в престижную серию стартов с топовыми участниками, а вместо чемпионата Европы организовали уникальный командный турнир. Усилия боссов нашего фигурного катания оценили не только спортсмены, остававшиеся в тонусе в такое непростое время, но и болельщики. Удивительно, но даже без международных турниров фигурное катание било рекорды популярности.

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В сборной России сейчас во всех дисциплинах присутствует очень серьёзная конкуренция, поэтому практически на каждом турнире фавориты сталкивались с мощным давлением и катались без права на ошибку. Этот опыт может здорово пригодиться на чемпионате мира, ведь большинство соперников российских фигуристов настоящей конкурентной борьбы в этом сезоне ещё не познали.

В первой половине сезона многие критиковали ФФККР за излишние риски, но сейчас очевидно, что в целом они были оправданы. В отличие от подавляющего большинства иностранных спортсменов, россияне прочувствовали дух крупных соревнований, постепенно набирали форму и к чемпионату мира должны выйти на пике готовности. Ещё один важный фактор – вероятность заболеть коронавирусом. Многие лидеры сборной России уже перенесли это заболевание и имеют антитела, поэтому риск заболеть повторно у них невысок. В то время как среди иностранцев наверняка будет немало отказов от участия по медицинским причинам.

Так что сейчас уже смело можно говорить, что россияне куда лучше подготовлены к чемпионату мира, чем представители других стран. Сборная России находится в идеальном положении.

Как чемпионат мира повлияет на Олимпиаду?

Отмена чемпионата мира в Стокгольме была бы чревата ещё и потому, что на них должны определяться обладатели квот на Олимпиаду в Пекине. По итогам чемпионата мира в Сайтаме Россия обладает 11 квотами из 12. И в Стокгольме у нас будут все шансы компенсировать нехватку третьего места в турнире одиночников. Для этого сумма мест двух российских фигуристов не должна превышать 13. Конечно, есть вероятность потерять максимальную квоту в других видах, однако в такой расклад даже не хочется верить.

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Вообще же без турнира в Швеции распределять квоты пришлось бы по итогам чемпионата мира — 2019, результаты которого морально устарели. Например, Элизабет Турсынбаева принесла сразу три путёвки Казахстану, однако давно не выступает, а уровень остальных казахстанских одиночниц, мягко говоря, невысок. Другими словами, отмена чемпионата мира повлекла бы за собой странности и перегибы в формировании состава на Олимпиаду. В Пекин бы поехали фигуристы третьего эшелона, в то время как некоторые крепкие спортсмены остались за бортом Игр.

Кто поедет на чемпионат мира?

При этом чемпионат мира в Стокгольме остаётся самодостаточным турниром, победа на котором способна украсить любую карьеру. На данный момент поездку в Швецию себе гарантировали только чемпионы России этого сезона: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин. Остальным предстоит отстаивать место в команде в финале Кубка России, который пройдёт за три недели до чемпионата мира.

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И хотя окончательный состав сборной России пока не определён, уже понятно, что предстоящий чемпионат мира способен стать для нас самым успешным за последние годы. У российских фигуристов есть всё, чтобы повторить успех 2005 года, когда сразу три золота отправились в Россию. С тех пор наши фигуристы завоёвывали не более одной победы в четырёх видах. Сейчас же реальные шансы на золото есть не только у одиночниц, но также в парном катании и в танцах, где не выступят французы Пападакис и Сизерон.

Но главное, новость о сохранении чемпионата мира поможет фигуристам ощутить твёрдую почву под ногами. Теперь у них есть глобальная цель и реальные шансы на главные медали в карьере. Осталось не дрогнуть и забрать своё.