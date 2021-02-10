Ирина Слуцкая рассказала, как в 15 лет помогла купить папе машину

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как в 15 лет ей на гонорар от выступлений удалось купить папе автомобиль.

«Когда мне было 15, я выиграла чемпионат мира среди юниоров. Тогда директор дворца спорта «Сокольники» подарил нам с тренером $ 500 на двоих. На этом всё. Больше нам не платили.

По-настоящему я заработала уже на Играх доброй воли — своего рода альтернатива Олимпийским играм. Мне заплатили $ 3000! Немыслимые деньги для того времени. И как думаете, на что я их потратила? Всегда мечтала, чтобы папа купил машину и возил меня на тренировки. И у меня получилось осуществить мечту!

Правда, папе пришлось немного добавить, потому что я заплатила налоги и 30% заработка отдала тренеру. Мы купили голубую «Таврию». Правда, через месяц она начала сыпаться, но это уже совсем другая история...» — написала она в своём «инстаграме».

На Играх доброй воли 1994 года Ирина Слуцкая заняла шестое место.