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Елизавета Худайбердиева — о командном турнире: Загитова открылась

Елизавета Худайбердиева — о командном турнире: Загитова открылась
Фигурное катание / Кубок России 0
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, поделилась впечатлениями от прошедшего в Москве командного турнира.

«Мы хоть и поделились на две команды, но не стоит забывать, что мы все — сборная России, мы все в одной лодке. У меня хорошие взаимоотношения со всеми ребятами. Но так получилось, что те, с кем мы очень хорошо общаемся, попали со мной в одну команду. Так выбрала Алина! За счёт этого, думаю, были и сплочённость, и командный дух.

Люди пишут и говорят, что Алина закрытая, кто-то говорит, что она неэмоциональная. Возможно, она действительно закрытый человек — когда вокруг наших девочек такой ажиотаж, по-другому уже невозможно. А на Кубке Первого канала она открылась, была такой, какая она есть на самом деле. Алина — очень крутой капитан. Подбадривала нас, помогала.

Огромное спасибо Алине, что выбрала нас. Потому что больше внимания за одиночным катанием, особенно женским, и многие, процентов 70 от людей писали, что никогда не смотрели танцы на льду, но болели за команду Алины Загитовой, другим, наверное, писали, что болели за команду Жени Медведевой, и узнали, что танцы тоже крутые. Этот турнир развил фигурное катание, стало больше болельщиков", — цитирует Худайбердиеву Sport24.

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