Тарасова назвала танцевальный дуэт, от выступлений которого у неё иногда захватывало дух

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о танцевальных дуэтах в фигурном катании, от выступления которых у неё, бывало, захватывало дух.
«Если бы были, сразу бы сказала. Что-то получается, что-то — нет. Есть хорошие дуэты, но выдающихся нет. Бывало, от Пападакис (Габриэла Пападакис выступает в дуэте с Гийомом Сизероном. — Прим. «Чемпионата») захватывало дух, но не на каждом прокате. И не всегда. Но бывает, что они попадают в свою волну», — сказала Тарасова в интервью на канале «Телеспорт» в YouTube.
Напомним, сегодня, 13 февраля, Татьяна Тарасова празднует день рождения. Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 74 года.
Ранее поздравления специалисту отправил олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
- 13 февраля 2021
-
14:56
-
11:51
-
09:30
-
00:49
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:14
-
14:11
-
09:33
-
08:39
- 11 февраля 2021
-
22:34
-
19:28
-
18:04
-
13:03
-
12:57
-
11:18
-
10:26
- 10 февраля 2021
-
20:28
-
18:15
-
17:35
-
15:58
-
15:49
-
15:20
-
14:01
-
12:10
-
12:03
-
10:48
-
10:11
-
10:05
-
09:05
- 9 февраля 2021
-
20:44
-
16:18
-
15:59
-
14:14
-
12:00
-
10:54