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Тарасова назвала танцевальный дуэт, от выступлений которого у неё иногда захватывало дух

Тарасова назвала танцевальный дуэт, от выступлений которого у неё иногда захватывало дух
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о танцевальных дуэтах в фигурном катании, от выступления которых у неё, бывало, захватывало дух.

«Если бы были, сразу бы сказала. Что-то получается, что-то — нет. Есть хорошие дуэты, но выдающихся нет. Бывало, от Пападакис (Габриэла Пападакис выступает в дуэте с Гийомом Сизероном. — Прим. «Чемпионата») захватывало дух, но не на каждом прокате. И не всегда. Но бывает, что они попадают в свою волну», — сказала Тарасова в интервью на канале «Телеспорт» в YouTube.

Напомним, сегодня, 13 февраля, Татьяна Тарасова празднует день рождения. Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 74 года.

Ранее поздравления специалисту отправил олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

«Есть учителя, тренеры, а есть она». Ягудин поздравил Тарасову с днём рождения
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