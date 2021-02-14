Сотникова заявила, что не считает Валиеву главной претенденткой на золото Пекина-2022

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова заявила, что не считает 14-летнюю Камилу Валиеву главной претенденткой на золото Олимпийских игр 2022 года, несмотря на рекордные оценки, полученные фигуристкой на Кубке Первого канала.

“Думаю, на любом международном турнире оба проката Валиевой, при всем уважении к нашей юной звёздочке, оценили бы строже, чем на Кубке Первого канала. Так что на месте Камилы я бы не обольщалась.

В то же время понимаю — рано или поздно рекорды Косторной и Трусовой всё равно побьют. Возможно, это сделает как раз Валиева, для которой следующий сезон станет первым среди взрослых. Уже сейчас её уровень подготовки вызывает восторг и восхищение. В «Мегаспорте» обе программы отработала на одном дыхании, выполнив все сложные элементы. Тройной аксель и в короткой, и в произвольной, четверные с поднятыми руками, на хорошей высоте… Это очень круто!

Некоторые называют Камилу главным претендентом на золото Пекина-2022. У меня другое мнение. Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов наших более опытных фигуристок — Щербакову, Косторную и Трусову. Во-вторых, не удивлюсь, если в следующем сезоне выстрелит не только Валиева, но и кто-то ещё из вчерашних юниорок. Видно же — девчонки прибавляют на глазах. Ну а в-третьих, Олимпиада — турнир особенный, там помимо мастерства нужна холодная голова. Как спортсмену, так и тренерскому штабу. На лёд надо выходить, полностью отключив эмоции. Иначе ажиотаж и колоссальное психологическое давление тебя сожрут”, — цитирует Сотникову “Спорт-экспресс”.