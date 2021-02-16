Президент Международного союза конькобежцев Ян Дайкема сообщил, что фигуристы на чемпионате мира будут жить в «пузыре», который призван минимизировать риск распространения коронавируса. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«Мы собираемся использовать опыт проведения соревнований в Херенвене (чемпионата мира по конькобежному спорту. — Прим. «Чемпионата») для чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме и для чемпионата мира по шорт-треку в Дордрехте. „Пузырь“, систему которого мы использовали в конькобежном спорте, будет применяться и для шорт-трека, и для фигурного катания», — приводит слова Дайкемы «Р-Спорт».

Участники ЧМ по конькобежному спорту могли покинуть отель, в котором жили, только для того, чтобы поехать на каток — на тренировку или соревнования. Все участники регулярно проходили тесты на коронавирус.