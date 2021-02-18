Финал Кубка России—2020/2021 по фигурному катанию: список участников

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован список участников финала Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.

Парное катание

1. Акопова Карина

Рахманин Никита

ЦОП по ФК, Краснодарский край

2. Кадырова Ясмина

Бальченко Иван

СШОР «Старт», Пермский край

3. Мишина Анастасия

Галлямов Александр

СК ФК Тамары Москвиной, Санкт-Петербург

4. Павлюченко Дарья

Ходыкин Денис

СШОР № 2, Москва

5. Панфилова Аполлинария

Рылов Дмитрий

СШОР «Старт»/ЦСП Пермского края, Пермский край

6. Пепелева Алина

Плешков Роман

СШОР «Воробьёвы горы», Москва

Мужчины

1. Алиев Дмитрий, СШОР, Санкт-Петербург

2. Гуменник Пётр, СК ФК Тамары Москвиной, Санкт-Петербург

3. Ерохов Алексей, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

4. Игнатов Макар, СШОР, Санкт-Петербург

5. Ковалёв Артём, Академия ФК «Ангелы Плющенко», Москва

6. Кондратюк Марк, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва

7. Лежеев Артём, СШОР, Санкт-Петербург

8 Мозалёв Андрей, СШОР, Санкт-Петербург

9 Рухин Егор, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва

10 Савосин Роман, ЦСО «Самбо-70», отд. «Конёк Чайковской», Москва

11 Семененко Евгений, СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург

12 Яблоков Илья, СШОР «Москвич», Москва

Женщины

1. Валиева Камила, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

2. Гулякова Анастасия, СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург

3. Косторная Алёна, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

4. Нугуманова Елизавета, СШОР, Санкт-Петербург

5. Самодурова Софья, СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург

6. Талалайкина Мария, СШОР, Санкт-Петербург

7. Тараканова Анастасия, СК «Армия фигурного катания», Москва

8. Туктамышева Елизавета, СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург

9. Усачёва Дарья, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

10. Фролова Анна, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва

11. Хромых Майя, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

12. Цибинова Ксения, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва

Танцы на льду

1. Карташова Софья

Карпов Илья

СШ «Юность», Свердловская обл.

2. Кириллова Елизавета

Чегодаев Марк

СШОР по ЛВС, Нижегородская обл.

3. Миронова Екатерина

Устенко Евгений

СШОР, Санкт-Петербург

4. Морозов Аннабель

Багин Андрей

СШОР «Старт», Пермский край

5. Павленина Влада

Алексанян Александр

СШ «Юность», Свердловская обл.

6. Пасечник Елизавета

Колосовский Егор

СШОР по ЛВС, Нижний Новгород

7. Синицина Виктория

Кацалапов Никита

СШОР «Москвич», Москва

8. Трухина Александра

Капустин Иван

СШ «Дымка», Кировская обл.

9. Шевченко Софья

Ерёменко Игорь

УОР № 4 им. А.Я. Гомельского, Москва.